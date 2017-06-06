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وزير الخارجية: على بريطانيا العمل مع دول أخرى لوقف تمويل الإرهاب

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء إن بريطانيا عليها العمل مع دول أخرى لقطع تمويل الإرهاب سواء كان ذلك يتم بعلم الحكومات أم لا.
وردا على سؤال لصحفي عن تقرير حكومي قالت وسائل إعلام محلية إنه يركز على دور المملكة العربية السعودية في تمويل الإرهاب قال جونسون إن لا يمكنه التعليق على وثيقة سرية.
ولكنه أضاف « أعتقد أنك تثير نقطة مهمة عن… دور دول أو حكومات أخرى في تمويل، سوءا بعلم أو بجهل، لجماعات… مسؤولة عن الإرهاب وفي تمويل مساجد تثير جميع أشكال الكراهية.
« نحتاج بالتأكيد للتركيز على ذلك. ولكن يجب ألا يبرئ ذلك بأي شكل من الأشكال من قاموا بذلك، المجرمون، الحثالة المسؤولون عن الأعمال الإرهابية في بلادنا ».

توقيت الإدراج ◔ 12:15  06.06.2017
آخر تحيين ◔ 12:15  06.06.2017

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