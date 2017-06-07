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قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الثلاثاء إن على قطر القيام بعدة خطوات تتضمن إنهاء دعمها لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجماعة الإخوان المسلمين من أجل إعادة العلاقات مع دول عربية كبرى أخرى. وقال عادل الجبير للصحفيين في باريس « قررنا اتخاذ خطوات لتوضيح أن الكيل فاض.. لا أحد يريد الإضرار بقطر لكن على قطر أن تختار إن كانت ستمضي قدما في مسار أم مسار آخر ». وقطعت دول أبرزها السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر أمس الاثنين متهمة إياها بدعم الإرهاب. وأضاف الجبير أن قطر تقوض السلطة الفلسطينية ومصر بدعمها لحماس والإخوان المسلمين « وإعلام معاد ».

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