قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الدول الخليجية قادرة على حل الخلاف مع قطر بنفسها دون مساعدة خارجية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني في برلين نقله التلفزيون السعودي أن دول الخليج لم تطلب وساطة من أي طرف وتؤمن بإمكانية التعامل مع المسألة في إطار مجلس التعاون الخليجي.

وقال إنه لم يتم إعلامه رسميا بأي تحقيق أمريكي في اختراق وكالة الأنباء القطرية الذي كان على صلة بالخلاف.

وأضاف أنه علم من خلال وسائل الإعلام بإجراءات أخذها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) في هذا الصدد لكنه لم يبلغ بذلك رسميا ولا يمكنه التعبير عن أي موقف رسمي في هذا الصدد.