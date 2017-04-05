أشرف السيد انيس غديرة وزير النقل بمعية السيد هشام بن أحمد كاتب الدولة للنقل صباح اليوم على جلسة عمل مع ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وذلك لمتابعة تقدم الأشغال المتعلقة بمشروع الشبكة الحديدية السريعة وإعادة تهيئة ساحة برشلونة والملف المتعلق بنظام الاستخلاص الموحد.

وقد حضر هذه الجلسة كل من السادة رئيس الديوان والمدير العام للاستراتيجية والمؤسسات العمومية والمدير العام للتنمية الإدارية ونظم المعلومات والنقل الذكي والرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وعدد من الاطارات العليا للوزارة والشركات المعنية.

وتأتي هذه الجلسة عقب جلسة عمل تمهيدية مع ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية AFD انعقدت يوم امس برئاسة السيد ساسي الهمامي الكاتب العام.

وخلال كلمته أشاد وزير النقل بتقدم أشغال مشروع الشبكة الحديدية السريعة وتجاوز أغلب مشاكلها العقارية وبالخصوص على مستوى الخط D مؤكدا في ذات السياق على ضرورة مضاعفة المجهود وتسريع نسق الاشغال ثلاث مرات لضمان التقيد بموعد الاستغلال المتعهد به.

كما شدد وزير النقل على ضرورة وضع رزنامة عمل واضحة تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالمشروع داعيا كل الأطراف المتدخلة إلى إيلاء الأهمية القصوى للمشروع وذلك لدوره في النهوض بالنقل العمومي وتحسين جودة الخدمات في تونس الكبرى.

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