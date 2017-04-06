انجز فريق من العاملين في قطاع النسيج بمدينة قصر هلال علم تونس بمساحة 300 متر مربع، لرفعه في ساحة روضة ال بورقيبة بالمنستير يوم غد الخميس 06-04-2017 بمناسبة الاحتفاء بالذكرى […]
أطلق عدد من مكوّنات المجتمع المدني صيحة فزع أمام » استفحال ظاهرة الفساد » في تونس منبّهين إلى خطورة الوضع وضرورة التحرّك وتوفّر الارادة الحقيقية لمقاومته، وذلك خلال ورشة تدريبية انتظمت، […]
سلطت اللجنة المركزية للتاديب التابعة للجامعة التونسية لكرة السلة عقوبة ب5 مقابلات دون حضور الجمهور مع غرامة مالية قدرها 8 الاف دينار ضد شبيبة القيروان على خلفية الاحداث التي رافقت […]
إنطلقت صباح اليوم الخميس 06 أفريل 2017 بضفاف البحيرة فعاليات الملتقى السنوي الأول لادارة المخاطر البيولوجية لدول شمال إفريقيا وشرق المتوسط المنعقد تحت إشراف وزارتي الصحة والشؤون المحلية والبيئة وبمساهمة […]
في إطار إرساء خطة عمل وطنية من أجل تفعيل القرار 1325 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول « المرأة والسلام والأمن »، أشرفت السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، صباح اليوم […]
أكد وزير النقل انيس غديرة في تصريح للإذاعة الوطنية الخميس 06 أفريل 2017 خلال موكب إحياء ذكرى وفاة الزعيم الحبيب بورقيبة بالمنستير، أن اشغال انجاز محطة النقل البري متعدد الوسائط […]