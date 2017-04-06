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والي المنستير يشرف على افتتاح معرض وثائقي حول مسيرة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.

اشرف والي المنستير مساء اليوم الاربعاء 05-04-2017، على افتتاح المعرض الوثائقي الذي نظمته جمعية صيانة مدينة المنستير حول مسيرة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، و ذلك في اطار الاحتفاء يوم الخميس 05-04-2017، بالذكرى 17 لوفاة بورقيبة.
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توقيت الإدراج ◔ 15:25  06.04.2017
آخر تحيين ◔ 15:25  06.04.2017

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