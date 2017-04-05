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هيئة الانتخابات تطلق قريبا حملتين توعيويتن حول للانتخابات البلدية

تطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قريبا حملتين توعيويتن لتفسير المبادئ العامة للانتخابات البلدية و حث المواطن للاقبال على التسجيل وفق ما اعلنه عضو الهيئة انور بن حسن خلال ندوة بعنوان الانتخابات البلدية القادمة وسبل إنجاحها » نظمها اليوم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية مؤكدا ضرورة توفير مختلف الشروط اللازمة لتنظيم هذه الانتخابات في موعدها.

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من جانبه، أبرز عضو لجنة القوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب الحبيب خذر خلال الندوة اهمية التسريع في المصادقة على مجلة الجماعات المحلية موضحا ضرورة ان ترد على المجلس من الحكومة قبل ماي المقبل على الاقل .

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المصدر: الإذاعة الوطنية

توقيت الإدراج ◔ 19:12  05.04.2017
آخر تحيين ◔ 19:12  05.04.2017

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