تمكن طاقم مركب صيد بالأضواء ينشط في ميناء غار الملح من ولاية بنزرت من صيد اكثر من 640 كلغ من سمك » الشادين »، وهو نوع من سمك السردين، يظهر لأول مرة في البحر الأبيض المتوسط منذ 12 سنة ، وفق ما أكده، اليوم الاربعاء، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ببنزرت خليفة الهمامي.

واضاف ذات المصدر ان الكمية التي تم صيدها سليمة على جميع المستويات، لكنها تمثل اول ظهور لمثل هذا النوع في السواحل التونسية باعتبار هذه الأسماك معروفة اكثر في البحر الاحمر ومن النادر ان توجد بسواحل المتوسط ، مؤكدا أنه تم التواصل مع المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار من اجل معرفة سبب وجود هذا النوع بتلك الكمية الهامة في سواحلنا.

من جانبها، اكدت رئيسة دائرة الصيد البحري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت، كريمة عزوز، ان الابحاث الاولية أشارت إلى ان هذه الانواع من الأسماك قد تكون وجدت الظروف الطبيعية والمناخية والبيولوجية للاستقرار بسواحلنا في ظلّ التغيرات المناخية التي ما فتئت تحدث في عرض المتوسط وسواحله، والتي قد تساهم في استيطانها في سواحلنا، مشيرة في ذات السياق ان البحارة استبشروا كثيرا بهذا » الاكتشاف » باعتبار القيمة الغذائية والترويجية الممكنة لهذه الأساك التي يصل وزن السمكة الواحدة منها إلى أكثر من 130 غرام وطولها 30 صم .

يشار ان اخر ظهور لنوع سمك « الشادين الدائري « في البحر الأبيض المتوسط المتوسط يعود إلى شهر سبتمر من سنة 2005 في بحر السان غير بعيد عن سواحل لمبدوزا الايطالية (3 كلم )،