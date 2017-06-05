تكون السحب بقية مساء اليوم الاثنين أحيانا كثيفة، بالشمال والوسط، مع أمطار مؤقتا رعدية وتكون غزيرة وبكميات محليا هامة بالمناطق الغربية ثم تشمل بقية الجهات أثناء الليل، مع تساقط البرد، وفق نشرة جوية خاصة أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوى مساء اليوم الاثنين.

وتهب الريح من القطاع الشمالي من 15 الى 25 كلم/الساعة ، وتصل إلى 35 قرب السواحل وتتجاوز مؤقتا 80 كلم/الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية بالشمال. ويكون البحر مضطربا.

وفي الوسط تهب الريح من القطاع الشمالي من 15 الى 25 كلم/الساعة وتصل إلى 45 قرب السواحل وتتجاوز مؤقتا 80 كلم/الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب.

ويكون الطقس في الجنوب مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ، وتهب الريح من القطاع الشمالي من 15 الى 35 كلم/الساعة وتصل إلى 45 قرب السواحل وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. ويكون البحر شديد الاضطراب.

وتتراوح درجات الحرارة الليلة بالشمال والوسط، بين 17 و21 وتصل إلى 15 درجة بالمرتفعات، في حين تتراوح بين 20 و24 درجة بالجنوب وتصل إلى 27 بأقصى الجنوب.

أما بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، فيتميز الطقس في الشمال والوسط بوجود سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الشرقية مع أمطار متفرقة، وتكون الريح من القطاع الشمالي من 15 إلى 25 كلم في الساعة وتصل إلى 50 كلم قرب السواحل.ويكون البحر شديد الاضطراب وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و26 درجة.

وفي الجنوب ، تكون السماء مغيمة بسحب عابرة تكون محليا كثيفة، وتهب الريح من القطاع الشمالي من 15 إلى 25 كلم في الساعة وتصل إلى 35 كلم/الساعة قرب السواحل.

ويكون البحر شديد الاضطراب فمضطرب وتتراوح درجات الحرارة بين 28 و32 وفي حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية.

تجدر الاشارة الى أن أمطارا غزيرة تهاطلت على عدد من جهات البلاد عشية اليوم الاثنين. وقد كلف رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بتسخير كافة الإمكانيات والتجهيزات، لشفط المياه والقيام بعمليات التطهير الضرورية، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.