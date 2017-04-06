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الاخبار : أخبار وطنية

نزيهة العبيدي

نزيهة العبيدي تشرف على افتتاح ورشة إعلامية تدريبيّة حول « المرأة والسلام والأمن »

في إطار إرساء خطة عمل وطنية من أجل تفعيل القرار 1325 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول « المرأة والسلام والأمن »، أشرفت السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، صباح اليوم الخميس 6 افريل 2017 وبحضور سعادة سفيرة فلندا بتونس على افتتاح ورشة إعلامية تدريبيّة لفائدة أعضاء لجنة القيادة المحدثة للغرض.
يذكر أن هذه الورشة تنتظم على مدار يومين بأحد نزل العاصمة ،وذلك بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ONU femmes) )

توقيت الإدراج ◔ 15:50  06.04.2017
آخر تحيين ◔ 15:50  06.04.2017

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