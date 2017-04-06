الاخبار : أخبار وطنية

في إطار إرساء خطة عمل وطنية من أجل تفعيل القرار 1325 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول « المرأة والسلام والأمن »، أشرفت السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، صباح اليوم الخميس 6 افريل 2017 وبحضور سعادة سفيرة فلندا بتونس على افتتاح ورشة إعلامية تدريبيّة لفائدة أعضاء لجنة القيادة المحدثة للغرض. يذكر أن هذه الورشة تنتظم على مدار يومين بأحد نزل العاصمة ،وذلك بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ONU femmes) )

بقية الأخبار

علم تونس بجودة عالية و حجم يقارب 300 متر مربع بايادي ابناء قصر هلال ◔ 15:23 06.04.2017 انجز فريق من العاملين في قطاع النسيج بمدينة قصر هلال علم تونس بمساحة 300 متر مربع، لرفعه في ساحة روضة ال بورقيبة بالمنستير يوم غد الخميس 06-04-2017 بمناسبة الاحتفاء بالذكرى […]

ورشة تدريبية بمدنين حول « مشروع مكافحة الفساد مسؤولية الجميع » ◔ 18:46 06.04.2017 أطلق عدد من مكوّنات المجتمع المدني صيحة فزع أمام » استفحال ظاهرة الفساد » في تونس منبّهين إلى خطورة الوضع وضرورة التحرّك وتوفّر الارادة الحقيقية لمقاومته، وذلك خلال ورشة تدريبية انتظمت، […]

كرة السلة: 5 مقابلات دون حضور الجمهور وغرامة مالية ضد الشبيبة ◔ 18:45 06.04.2017 سلطت اللجنة المركزية للتاديب التابعة للجامعة التونسية لكرة السلة عقوبة ب5 مقابلات دون حضور الجمهور مع غرامة مالية قدرها 8 الاف دينار ضد شبيبة القيروان على خلفية الاحداث التي رافقت […]

الملتقى السنوي الأول لإدارة المخاطر البيولوجية لدول شمال أفريقيا وشرق المتوسط ◔ 15:58 06.04.2017 إنطلقت صباح اليوم الخميس 06 أفريل 2017 بضفاف البحيرة فعاليات الملتقى السنوي الأول لادارة المخاطر البيولوجية لدول شمال إفريقيا وشرق المتوسط المنعقد تحت إشراف وزارتي الصحة والشؤون المحلية والبيئة وبمساهمة […]

نزيهة العبيدي تشرف على افتتاح ورشة إعلامية تدريبيّة حول « المرأة والسلام والأمن » ◔ 15:50 06.04.2017 في إطار إرساء خطة عمل وطنية من أجل تفعيل القرار 1325 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول « المرأة والسلام والأمن »، أشرفت السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، صباح اليوم […]