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فياضانات اندونيسيا

نزوح أكثر من 100 ألف شخص جراء فيضانات اجتاحت وسط أندونيسيا

أدت فيضانات اجتاحت مقاطعة نوسا تينغارا الغربية بوسط أندونيسيا إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص وإغلاق المطار الرئيسي، حسبما صرح مسؤولان بوكالة الإغاثة من الكوارث.
وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، ستوبو بورو نوغرهو، لوكالة الأنباء الصينية ((شينخوا)) إن قرابة 20 ألف منزلا، وأكثر من 60 مرفقا صحيا، وجسرين قد أصيبوا بأضرار جراء الفيضانات.
ولفت المتحدث إلى أن الفيضانات أدت أيضا إلى قطع الاتصالات وإمدادات الكهرباء مما أعاق جهود الإغاثة في حالات الطوارئ.
فيما أشار أغونغ براموجا، وهو مسؤول بارز في الوكالة الإقليمية للاغاثة من الطوارئ، إلى أن « السلطات اضطرت إلى تطبيق (حالة الإغلاق ) في المطار الرئيسي لدينا ».
وأفاد سوتوبو أنه تم إعلان فترة طوارئ لمدة 14 يوما حتى 4 جانفي القادم.
ورجح احتمال ارتفاع أعداد المتضررين مع استمرار عمليات التقييم.
وأضاف أن هناك جنودا وعناصر شرطة ورجال إنقاذ من مكتب وكالة الإغاثة من الطوارئ يشاركون في عمليات الإغاثة الطارئة.
المصدر : وات

توقيت الإدراج ◔ 12:52  24.12.2016
آخر تحيين ◔ 12:52  24.12.2016

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