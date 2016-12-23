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الاخبار : أخبار وطنية

محمد الزواري

ناشطون في باريس يدعون إلى اللجوء إلى مجلس الأمن لإدانة اسرائيل على خلفية اغتيال المهندس الزواري

حث ناشطون في جمعيات وأحزاب تونسية في باريس أمس الخميس، الحكومة التونسية على اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يدين إسرائيل لإستباحتها أراضيها واغتيال مواطنها محمد الزواري الخميس الماضي أمام منزله بمدينة صفاقس.
وأدان الناشطون في تجمع احتجاجي نظموه في باريس اغتيال الزواري (49 عاما) وطالبوا، في نص الدعوة للتجمع والذي تمت تلاوته بالمناسبة، بـ » تقديم المسؤولين عن حادثة الاغتيال الخسيسة أمام محكمة الجنايات الدولية ».
من جهة أخرى انتقد المحتجون « صمت السلطات التونسية التي رفضت توجيه إصبع الاتهام وإدانة الجرم الاسرائيلي »، مؤكدين أن  » هذا الاغتيال الجبان لا يجب أن يبقى من دون عقوبة ». كما أكدوا بالمناسبة التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وشارك في التجمع الاحتجاجي ناشطون في جمعيات وأحزاب تونسية في فرنسا ومحتجون عرب وفرنسيون.
وكان الوزاري، وهو مهندس طيران، قد اغتيل أمام منزله في مدينة صفاقس في 15 ديسمبر الجاري وتم فتح تحقيق قضائي في الغرض والتحقيق مع 10 أشخاص أودع مهم الى حد الآن 4 السجن التحفظي.

توقيت الإدراج ◔ 08:05  23.12.2016
آخر تحيين ◔ 08:10  23.12.2016

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