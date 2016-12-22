أفاد مصدر أمني مطلع اليوم مراسلة (وات) في منوبة أن أعوان فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني في الجهة ألقت القبض مساء أمس الاربعاء، من القبض على امام خمس و مرافق له بمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة من أجل مخالفة قانون المساجد وممارسة نشاط وجمع أموال دون رخصة والتحريض على إحداث الفوضى بالجامع، بحسب قوله.

وأوضح ذات المصدر أنه على إثر ورود معلومات سرية لاعوان الفرقة حول قيام الامام المذكور وشريكه، وهو رئيس لجنة صيانة الجامع سابقا وقع حلها بداية الشهر الحالي بعد تسجيل إشكاليات تعلقت بها وبنشاطها، بجمع تبرعات بصفة غير قانونية عبر صندوق قار في وسط الجامع بدعوى تأثيث الجامع وتوفير متطلباته تم فتح تحقيق أمني حول هذا النشاط غير القانوني وحول القيام بالتحريض على الإمام الخطيب وتأليب المصلين عليه وإحداث الفوضى.

وأضاف أنه بناء على نتائج البحث تمت إيقاف الامام المظنون فيه وشريكه من أجل التهم الانفة الذكر وتمت إحالتهما صباح اليوم على أنظار المحكمة الابتدائية في منوبة في انتظار القرار النهائي بإيداعهما السجن أو بإبقائهما بحالة سراح مع مواصلة التّحقيق معهما في القضية .