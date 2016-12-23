أعلنت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) صباح اليوم الجمعة، عن مقتل الشاب التونسي أنيس العامري (24 سنة) « المشتبه به » في هجوم برلين، وذلك على يد الشرطة الإيطالية في ميلانو، فجر الليلة الماضية.

وأوردت وكالة الأنباء الإيطالية أن أنيس العامري « تبادل إطلاق النار مع الشرطة الإيطالية خلال عملية تفتيش روتينية لها قرب محطة القطار « سيستو سان جيوفاني ». وقد ردت الشرطة الإيطالية بإطلاق النار وأردته قتيلا ».

ووفق المعلومات التي تحصلت عليها الشرطة الإيطالية، فإن العامري دخل إلى مدينة تورينو الإيطالية قادما من فرنسا، ثم استقل القطار نحو مدينة ميلانو حيث تم القضاء عليه.

يذكر أن هجوما إرهابيا بشاحنة ثقيلة، جد يوم 19 ديسمبر 2016 بسوق لأعياد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين، وخلف مقتل 12 شخصا وإصابة 48 آخرين.

وكانت السلطات الألمانية أعلنت اشتباه ضلوع التونسي أنيس العامري في هذا الهجوم، بعد العثور على وثيقة هويته في الشاحنة.