الاخبار : أخبار عالمية

قال مصدر مخابراتي إيطالي اليوم الثلاثاء إن الارهابي الثالث الذي نفذ هجوم لندن يوم السبت إيطالي مغربي يدعى يوسف زغبة. وقال المصدر إن والدة زغبة الإيطالية تعيش في مدينة بولونيا بشمال إيطاليا مؤكدا تقرير لموقع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإلكتروني. وكتبت الصحيفة أنه تم إيقاف زغبة في مطار بولونيا عام 2016 عندما كان يحاول السفر إلى سوريا وأن السلطات الإيطالية أبلغت بريطانيا بتحركاته. وولد زغبة في مدينة فاس المغربية عام 1995. وقالت الشرطة إنها لن تذكر اسم المهاجم الثالث الآن. وقال متحدث « نجري تحريات وعندما نتمكن من تأكيد الاسم سنعلنه ». وأعلنت بريطانيا أمس الاثنين اسم المهاجمين الآخرين اللذين أسقطا سبعة قتلى في هجوم لندن.

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مصدر بالمخابرات الإيطالية: مهاجم لندن الثالث إيطالي مغربي ◔ 12:42 06.06.2017 قال مصدر مخابراتي إيطالي اليوم الثلاثاء إن الارهابي الثالث الذي نفذ هجوم لندن يوم السبت إيطالي مغربي يدعى يوسف زغبة. وقال المصدر إن والدة زغبة الإيطالية تعيش في مدينة بولونيا […]