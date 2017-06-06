قالت مصادر أمنية مصرية إن ضابطي شرطة قتلا في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين ينتمون على الأرجح لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء يوم الثلاثاء.

والهجمات التي تستهدف قوات الأمن شائعة في شمال شبه جزيرة سيناء حيث تحارب مصر جماعات إسلامية متشددة.

واستهدف تنظيم الدولة الإسلامية قوات الأمن منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013. وزاد التنظيم من استهدافه للمسيحيين وقتل نحو مئة منهم في هجمات في البلاد منذ ديسمبر.

وذكرت المصادر الأمنية أن المسلحين تعقبوا الضابطين يوم الثلاثاء قبل أن يقتلوهما ويهربوا من المكان.

وقالت مصادر طبية إنه جرى نقل الجثتين إلى مستشفى عسكري في العريش وإن السلطات بدأت تحقيقات