اعلن اليوم اتحاد الصناعة والتجارة بتطاوين مساندته المطلقة للاحتجاجات الاجتماعية السلمية لابناء الجهة للمطالبة بالتشغيل والتنمية.

ودعا – في بيان اصدره اليوم- الحكومة الى اتخاذ قرارات فورية وعاجلة لتشغيل اكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل للتخفيض من حالة الاحتقان لدى الشباب وامتصاص البطالة دون تسويف او ممطالة.

كما دعا البيان الشركات البترولية الناشطة بصحراء ولاية تطاوين الى انتداب ابناء الجهة بنسبة لا تقل عن 90 بالمائة للعمل بها والى تشغيل فرد على الاقل من كل عائلة بالحقول النفطية حسب الحالة الاجتماعية والى فتح مقرات للشركات المنتصبة بولاية تطاوين.

هذا وطالب اتحاد الصناعة والتجارة بتطاوين بالتسريع في اقامة مركز التكوين في الطاقة والمواد الانشائية وربط تطاوين بالطريق السيارة والسكة الحديدية اضافة الى الدعوة الى التسريع في انجاز المنطقة الصناعية المخصصة لانتصاب معامل الجبس في اقرب الاجال واعطاء الاولوية في الجانب الصحي لولاية تطاوين ومراجعة البنية التحتية بالولاية.

المصدر: إذاعة تطاوين