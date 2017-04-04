البث الحي
أخبار وطنية : رشا حفار : غياب التطبيق هو ما يعوز المنظومة القانونية التونسية في مجال الاتجار بالبشر أخبار وطنية : الكاف: اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف يقاطعان المجلس الجهوي أخبار وطنية : مساندته مطلقة لاحتجاجات ابناء الجهة المطالبة بالتشغيل أخبار وطنية : لقاء مع ممثلين عن الوفد الذي أدى زيارة إلى سوريا أخبار وطنية : وزير الشؤون الاجتماعية : تطاوين عانت تهميشا منذ عقود ونسعى الى تاسيس علاقة تشاركية مع مكونات المجتمع المدني من اجل تحديد الاولويات الضرورية للجهة

الاخبار : أخبار وطنية

utica2

مساندته مطلقة لاحتجاجات ابناء الجهة المطالبة بالتشغيل

اعلن اليوم اتحاد الصناعة والتجارة بتطاوين مساندته المطلقة للاحتجاجات الاجتماعية السلمية لابناء الجهة للمطالبة بالتشغيل والتنمية.
ودعا – في بيان اصدره اليوم- الحكومة الى اتخاذ قرارات فورية وعاجلة لتشغيل اكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل للتخفيض من حالة الاحتقان لدى الشباب وامتصاص البطالة دون تسويف او ممطالة.
كما دعا البيان الشركات البترولية الناشطة بصحراء ولاية تطاوين الى انتداب ابناء الجهة بنسبة لا تقل عن 90 بالمائة للعمل بها والى تشغيل فرد على الاقل من كل عائلة بالحقول النفطية حسب الحالة الاجتماعية والى فتح مقرات للشركات المنتصبة بولاية تطاوين.
هذا وطالب اتحاد الصناعة والتجارة بتطاوين بالتسريع في اقامة مركز التكوين في الطاقة والمواد الانشائية وربط تطاوين بالطريق السيارة والسكة الحديدية اضافة الى الدعوة الى التسريع في انجاز المنطقة الصناعية المخصصة لانتصاب معامل الجبس في اقرب الاجال واعطاء الاولوية في الجانب الصحي لولاية تطاوين ومراجعة البنية التحتية بالولاية.

المصدر: إذاعة تطاوين

توقيت الإدراج ◔ 13:10  04.04.2017
آخر تحيين ◔ 13:10  04.04.2017

بقية الأخبار

فيديو

asbu session18

تابعونا على الفايسبوك

صمود القدس

نشرات وخدمات

tmp111

journaux-de-RTCI

tmp222

مدونة-سلوك

الميثاق

ميثاق الأرهاب