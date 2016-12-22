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الاخبار : أخبار وطنية

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مدنين : ترحيل23 مهاجرا سينغاليا إلى بلدهم بصفة طوعية

تم بمدينة مدنين مؤخرا ترحيل 23 سينغاليا إلى بلدهم بصفة طوعية بعد التنسيق مع السلط المعنية وفق ما افاد به مدير الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بمدنين منجي سليم لمراسل الاذاعة الوطنية العوني لعجيل
كما اوضح نفس المصدر ان عدد المرحلين خلال هذه السنة بلغ نحو 100 شخص من جنسيات افريقية مختلفة ضبطتهم الوحدات الأمنية والعسكرية في عمليات هجرة غير منظمة.

توقيت الإدراج ◔ 18:15  22.12.2016
آخر تحيين ◔ 18:15  22.12.2016

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