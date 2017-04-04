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مداهمات تستهدف املاكا لاسرة الاسد في اسبانيا

تجري السلطات الاسبانية الثلاثاء مداهمات املاك تعود لأسرة الرئيس السوري بشار الاسد وخصوصا عمه رفعت في منتجع ماربيا (جنوب)، حسب ما افاد مصدر قضائي.

وأوضح المصدر نفسه ان المداهمات التي يقوم بها الحرس الوطني تتم خصوصا في المنتجع بويرتو بانوس البحري الفخم (الاندلس) وهي مرتبطة بتحقيق في فرنسا حول شبهات بقيام رفعت الاسد باختلاس اموال عامة وتبييض اموال.

تابع المصدر أن الأملاك العقارية لرفعت الأسد (79 عاما) وعائلته في اسبانيا تقدر بـ691 مليون يورو مضيفا « تم وضع اليد على جميع هذه الممتلكات ».

وفتحت فرنسا تحقيقا في الاموال التي استخدمها عم الرئيس السوري بشار الاسد لشراء عقارات على اراضيها أدى لاحقا بفضل التعاون الاوروبي القضائي إلى فتح تحقيق في اسبانيا.

توقيت الإدراج ◔ 13:39  04.04.2017
آخر تحيين ◔ 13:39  04.04.2017

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