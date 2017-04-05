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الاخبار : أخبار ثقافية

محمد المعمري

محمد المعمري في حديثه عن رواية اعترافات ميت :على السياسي ان يقدم النموذج الجيد للشباب

استضاف برنامج ايقاع المساء ليوم الثلاثاء باذاعة تونس الثقافية  الكاتب و الاعلامي محمد المعمري للحديث عن روايته الاولى الصادرة عن دار ورقة للنشر و التي تحمل عنوان  » اعترافات ميت  »
و في تقديمه لهذا المؤلف تحدث عن الشخصية الرئيسية « رفيق » وهو شاب تونسي من اصحاب الشهائد العليا معطل عن العمل يعيش احداثا ماساوية تقوده التجارب فيها من وضعية اجتماعية صعبة الى الانتماء السياسي الى المخبر السري الى التطرف الديني … وهي حال بعض الشباب في تونس الذين وجدوا انفسهم في مستنقع الارهاب دون ان نقدر على تحديد من المسؤول على ذلك  مؤكدا  انه على السياسي ان يقدم النموذج الجيد للشباب وان يعمل على تاطيره لاعادة الحلم و الامل
اما عن شخصية دالي في الرواية فقد قال انها نموذج لشباب الجالية العربية في الخارج يعيشون الانبتات والتهميش مما يدفع البعض منهم الى السقوط في بؤر التوتر..

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لبوابة الاذاعة التونسية هالة التوايتي

توقيت الإدراج ◔ 17:20  05.04.2017
آخر تحيين ◔ 17:49  05.04.2017

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