قرر مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد امس الاربعاء في ختام أعمال دورته الرابعة والثلاثين التي تناولت عددا من القضايا اتخاذ القرارات المناسبة بشأن المواضيع المطروحة واعتمد التقارير عما تم تنفيذه من طرف الدول الأعضاء من الإستراتيجيات لمكافحة المخدرات والارهاب والسياسة الأمنية فضلا عن الاستراتيجية العربية للسلامة المرورية والإستراتيجية العربية للحماية المدنية والإستراتيجية العربية للأمن الفكري.

كما اطلع المجلس على التقارير السنوية الخاصة بتنفيذ الخطط المرحلية، ووافق على التوصيات الصادرة عن اللجان المكلفة بتقييم ماتم انجازه من الخطة الأمنية العربية الثامنة والخطة الإعلامية العربية السادسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة والخطة المرحلية الخامسة للإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والخطة المرحلية السابعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والخطة المرحلية الثامنة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية، والخطة المرحلية الرابعة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية.

واعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2016، ونتائج الاجتماعات المشتركة التي انعقدت خلال العام نفسه.

وأقر المجلس تنظيم أسبوع عربي سنوي للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب خلال الفترة 4 ـ 10 جانفي من كل عام.