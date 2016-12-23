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مجلس وزاري مضيق ينظر في الإستراتجية الوطنية للمبادرة الخاصة

مثّل النظر في ملامح الإستراتجية الوطنية للمبادرة الخاصة وذلك تفعيلا للبرنامج الحكومي وتكريس هذه الثقافة لدى الشباب في تونس، محور أشغال مجلس وزاري مضيق أشرف عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، الجمعة.
وأشار المجلس، المنعقد مساء أمس الخميس، الى أن هذه الإستراتيجية تندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، إنطلاقا من تشخيص للوضع والعوائق الحالية أمام المستثمرين الشبان القانونية منها والمؤسساتية والمالية والإدارية.
وتهدف هذه الاستراتجية، وفق نفس المصدر، الى تنمية ثقافة المبادرة لدى الفئات المستهدفة وضمان المقومات الأساسية لنجاح البرامج من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليصها فضلا عن تطوير آليات الشراكة بين المؤسسات الجامعية والمؤسسات الإقتصادية وتوفير آليات التمويل الناجعة وتسهيل النفاذ الى السوق.
وأكد المجلس أهمية وضع إستراتجية موحدة تشمل مختلف آليات التدخل وتستهدف عديد المنتفعين وفق برامج عملية واضحة ومبسطة ومجددة مع ضمان المرافقة وديمومة المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص.

توقيت الإدراج ◔ 13:05  23.12.2016
آخر تحيين ◔ 15:46  23.12.2016

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