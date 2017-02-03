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الاخبار : أخبار ثقافية

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ماجدة الرومي تغني فى تونس

علمت بوابة الإذاعة التونسية أن النجمة العربية ماجدة الرومي ستقيم حفلا فى القاعة الرياضية المغطاة برادس بالعاصمة التونسية يوم 18 مارس القادم . الحفل سينظم لفائدة تعاونية الإذاعة والتلفزة التونسية وقد تمّ إمضاء العقد مع الفنانة ماجدة الرومي التى ستحل بتونس يوم 15 مارس ، ومن المنتظر تخصيص 14 ألف مقعد لحضور هذا الحفل الجماهيري الكبير .

الفنانة ماجدة الرومي ستحلّ ضيفة حصرية فى برنامج تلفزي على قناة تونس 1 ، كما سيكون لها لقاء إذاعي سيبث على إحدى محطات الإذاعة التونسية

الفنانة ماجدة الرومي نشرت من ناحيتها تغريدة على موقعها بتويتر يوم 29 جانفي – يناير الماضي أعلنت فيها أنها ستزور تونس قريبا دون تحديد موعد هذه الزيارة ولا سببها.

توقيت الإدراج ◔ 13:27  03.02.2017
آخر تحيين ◔ 13:27  03.02.2017

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