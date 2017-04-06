اظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه مساء الاربعاء ان الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية سيفوز بها الوسطي ايمانويل ماكرون واليمينية المتطرفة مارين لوبن بنسبة اصوات متساوية (23,5%) يليهما في المركز الثالث اليميني فرنسوا فيون (19%) ثم اليساري الراديكالي جان-لوك ميلانشون (17%).

وبحسب الاستطلاع الذي اجراه معهد ايلاب فان ماكرون خسر في اسبوع 2% من نوايا التصويت في حين خسرت لوبن نصف نقطة مئوية، بينما ربح فيون بالمقابل نقطة مئوية واحدة وميلانشون نقطتين، ليكمل بذلك مرشح اليسار الراديكالي صعوده القوي (ربح 7 نقاط في شهرين).

واجري الاستطلاع لحساب صحيفة « لكسبرس » وقناة « بي اف ام تي في » التلفزيونية غداة مناظرة تلفزيونية جمعت مرشحي الرئاسة ال11 وذلك قبل 18 يوما من موعد الانتخابات.

وتعني هذه النتائج ان ميلانشون اصبح قاب قوسين او ادنى من اللحاق بركب فيون وانه وسّع كذلك الفارق بينه وبين الاشتراكي بنوا آمون، الذي حل في الاستطلاع خامسا مع 9% فقط من نوايا التصويت بتراجع قدره نقطة مئوية خلال اسبوع.

اما بقية المرشحين فيتصدرهم السيادي نيكولا دوبون-اينان الذي ظلت حصته من نوايا التصويت على حالها عند 4,5% في حين ربح اليساري المتطرف فيليب بوتو نقطة واحدة خلال اسبوع ليرفع رصيده الى 1,5% من نوايا التصويت ويخرج من نادي المرشحين الذين تقتصر حصصهم على 1% او اقل من نوايا التصويت.

ولم يعلن 7% ممن شملهم الاستطلاع عن المرشح الذي سيصوتون له في الدورة الاولى.

أما في الدورة الثانية التي ستجري وفقا لهذا الاستطلاع بين ماكرون ولوبن، فإن المرشح الوسطي سيحقق فوزا سهلا جدا على مرشحة اليمين المتطرف مع 62% من الاصوات له مقابل 38% لها.

لكن 21% ممن شملهم الاستطلاع لم يعلنوا عن وجهة تصويتهم في الدورة الثانية.

وفي ما خص نسبة المشاركة في الدورة الاولى فقد اعلن 64% ممن شملهم الاستطلاع انهم « واثقون تماما من انهم سيدلون باصواتهم » (بارتفاع بنسبة 5% بالمقارنة مع ما كانت عليه نسبتهم قبل اسبوع).

وجرى الاستطلاع الاربعاء عبر الانترنت على عينة من 995 ناخبا بحسب نظام الحصص وقد تراوح هامش الخطأ فيه بين 1,4 و3,1%.

ولا تشكل نوايا التصويت تكهنا بالنتيجة بل انها تعطي مؤشرا عن موازين القوى واتجاهات الناخبين في اليوم الذي اجري فيه الاستطلاع.

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب