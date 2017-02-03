التعاون الاقتصادي والسياحي ومزيد دفع الاستثمارات الإيطالية نحو تونس، أحد ابرز محاور اللقاء الذي جمع وزيرة السياحة والصناعات التقليدية السيدة سلمى اللومي الرقيق بكاتب الدولة للشؤون الخارجية Vincenzo AMENDOLA الذي يؤدي حاليا زيارة عمل الى تونس.
التعاون الاقتصادي والسياحي ومزيد دفع الاستثمارات الإيطالية نحو تونس، أحد ابرز محاور اللقاء الذي جمع وزيرة السياحة والصناعات التقليدية السيدة سلمى اللومي الرقيق بكاتب الدولة للشؤون الخارجية Vincenzo AMENDOLA الذي يؤدي حاليا زيارة عمل الى تونس.
انطلق يوم امس الاربعاء 1 فيفري 2017 موسم التخفيضات الشتوي وقد انخرطت فيه عديد العلامات التجارية التونسية والاجنبية وكان المواطن التونسي كعادته في الموعد حيث شهد اليوم الاول من الصولد […]
تنظم الاذاعة التونسية بالتعاون مع الهلال الاحمر التونسي حملة تبرعات لفائدة المناطق المتضررة من الثلوج الاخيرة. ويمكن المساهمة في هذه الحملة عن طريق الاتصال بالإذاعات المركزية و الجهوية لتقديم التبرعات […]
التعاون الاقتصادي والسياحي ومزيد دفع الاستثمارات الإيطالية نحو تونس، أحد ابرز محاور اللقاء الذي جمع وزيرة السياحة والصناعات التقليدية السيدة سلمى اللومي الرقيق بكاتب الدولة للشؤون الخارجية Vincenzo AMENDOLA الذي […]
سقطت رافعة من أعلى أحد المباني في شارع الشيخ زايد في دبي، الجمعة، ما أدى إلى احتراق 3 سيارات ووقوع إصابة واحدة نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسبما ذكر المكتب […]
التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن البنك الافريقي للتنمية يتقدمه المدير العام الجديد للمكتب الإقليمي للتنمية والخدمات للبنك بمنطقة شمال افريقيا محمد العزيزي. وياتي اللقاء، […]
أرسل البرلمان التركي مشروع قانون التعديلات الدستورية امس الخميس إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمصادقة عليه حسبما ذكرت وكالة أنباء « الأناضول ». ووفقا للقانون فإن الرئيس لديه 15 يوما من […]
نفذ صباح اليوم الجمعة 3 فيفري 2017 عدد من عمال شركة « تاف » تونس المشغلة لمطاري المنستير والنفيضة الحمامات الدولي وقفة احتجاجية بمطار النفيضة للمطالبة بتفعيل الزيادة في الأجور. وتأتي هذه […]