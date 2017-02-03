الاخبار : أخبار اقتصادية

التعاون الاقتصادي والسياحي ومزيد دفع الاستثمارات الإيطالية نحو تونس، أحد ابرز محاور اللقاء الذي جمع وزيرة السياحة والصناعات التقليدية السيدة سلمى اللومي الرقيق بكاتب الدولة للشؤون الخارجية Vincenzo AMENDOLA الذي يؤدي حاليا زيارة عمل الى تونس.

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الصولد في يومه الثاني: المراقبة الاقتصادية في الموعد من اجل مزيد من الشفافية ◔ 12:11 02.02.2017 انطلق يوم امس الاربعاء 1 فيفري 2017 موسم التخفيضات الشتوي وقد انخرطت فيه عديد العلامات التجارية التونسية والاجنبية وكان المواطن التونسي كعادته في الموعد حيث شهد اليوم الاول من الصولد […]

الإذاعة التونسية تساهم في حملة تبرعات لفائدة المناطق المتضررة من الثلوج ◔ 09:30 17.01.2017 تنظم الاذاعة التونسية بالتعاون مع الهلال الاحمر التونسي حملة تبرعات لفائدة المناطق المتضررة من الثلوج الاخيرة. ويمكن المساهمة في هذه الحملة عن طريق الاتصال بالإذاعات المركزية و الجهوية لتقديم التبرعات […]

لقاء وزيرة السياحة بكاتب الدولة للشؤون الخارجية الإيطالي لبحث التعاون الاقتصادي والسياحي‎ ◔ 15:55 03.02.2017 التعاون الاقتصادي والسياحي ومزيد دفع الاستثمارات الإيطالية نحو تونس، أحد ابرز محاور اللقاء الذي جمع وزيرة السياحة والصناعات التقليدية السيدة سلمى اللومي الرقيق بكاتب الدولة للشؤون الخارجية Vincenzo AMENDOLA الذي […]

سقوط رافعة في شارع الشيخ زايد في دبي ◔ 15:42 03.02.2017 سقطت رافعة من أعلى أحد المباني في شارع الشيخ زايد في دبي، الجمعة، ما أدى إلى احتراق 3 سيارات ووقوع إصابة واحدة نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسبما ذكر المكتب […]

رئيس الحكومة يلتقي بوفد من البنك الافريقي للتنمية ◔ 15:28 03.02.2017 التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن البنك الافريقي للتنمية يتقدمه المدير العام الجديد للمكتب الإقليمي للتنمية والخدمات للبنك بمنطقة شمال افريقيا محمد العزيزي. وياتي اللقاء، […]

البرلمان التركي يرسل قانون التعديلات الدستورية إلى أردوغان للمصادقة عليه ◔ 13:36 03.02.2017 أرسل البرلمان التركي مشروع قانون التعديلات الدستورية امس الخميس إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمصادقة عليه حسبما ذكرت وكالة أنباء « الأناضول ». ووفقا للقانون فإن الرئيس لديه 15 يوما من […]