تنطلق غدا الاربعاء 07 جوان الجاري الدورة الرئيسية لامتحان الباكلوريا 2017. ولتسليط الضوء على هذا الحدث الوطني بامتياز اتصلت بوابة الاذاعة التونسية بالسيد عمر الولباني مدير عام الامتحانات بوزارة التربية […]
نفذ صباح اليوم الثلاثاء عدد من الاساتذة النواب بولاية بن عروس وقفة احتجاجية أمام المندوبية الجهوية للتربية مطالبين وزارة التربية بتنزيل قائمات الادماج الخاصة بالاساتذة المعوضين مثلما تم الاتفاق على […]
قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء إن فرنسا تريد حل الخلاف الدبلوماسي بين دول عربية وقطر عن طريق الحوار. وقالت الوزارة للصحفيين في تصريح يومي على الإنترنت « فرنسا تتمنى أن […]
أكد المدير العام للمعهد الوطني للزراعات الكبرى، أسامة الخريجي، الثلاثاء، أن الأمطار التي تهاطلت أمس، لن يكون لها تأثيرات سلبية على صابة الحبوب. واستبعد الخريجي في تصريح ل(وات)، ان تتسبب […]
قال مصدر مخابراتي إيطالي اليوم الثلاثاء إن الارهابي الثالث الذي نفذ هجوم لندن يوم السبت إيطالي مغربي يدعى يوسف زغبة. وقال المصدر إن والدة زغبة الإيطالية تعيش في مدينة بولونيا […]
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 06 جوان 2017 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وبرنامج عمل الحكومة في الفترة القادمة، إضافة الى استعراض […]