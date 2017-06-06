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الاخبار : أخبار وطنية

قايد السبسي يوسف الشاهد

لقاء السبسي و الشاهد يبحث آخر مستجدات الحملة المتواصلة لمحاربة الفساد

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 06 جوان 2017 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وبرنامج عمل الحكومة في الفترة القادمة، إضافة الى استعراض أهم الإجراءات المتخذة لتأمين مختلف الامتحانات الوطنية وضمان حسن سير موسم الحصاد والموسم السياحي الصيفي.كما تطرّق اللقاء إلى آخر مستجدات الحملة المتواصلة لمحاربة الفساد وضرورة تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لتمكين الأجهزة الأمنية والقضائية من أداء مهامها في أحسن الظروف وضمان الإسراع بالبت في قضايا الفساد.

 

توقيت الإدراج ◔ 12:39  06.06.2017
آخر تحيين ◔ 12:43  06.06.2017

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