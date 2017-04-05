صادقت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الاطفال، وذلك بعد تخصيصها جلسة استماع ، بمقر مجلس النواب ، لكل من وزيرة المرأة والاسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، والمدير العام للمرحلة الابتدائية بوزارة، التربية كمال حجام.

وقد تم التوصل إلى صياغة نهائية للفصل الرابع من مشروع هذا القانون جاءت على النحو التالي : « يمكن لرياض الاطفال فتح أقسام تحضيرية للاطفال المتراوحة أعمارهم بين خمس وست سنوات طبقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالتربية ».

كما تم تعديل الفصل 18 من مشروع هذا القانون الذي أصبح ينص على أنه « تعهد مهمة الاشراف على الاقسام التحضيرية بمؤسسات رياض الاطفال إلى الوزارة المكلفة بالتربية من حيث المنهاج البيداغوجي، وإلى الوزارة المكلفة بالطفولة من حيث المرافقة والمراقبة البيداغوجية من قبل المتفقدين البيداغوجيين الراجعين لها بالنظر ».

وأعلن رئيس اللجنة، سهيل العلويني، أنه ستتم إحالة النسخة النهائية من مشروع القانون المصادق عليه على أنظار مجلس نواب الشعب لمناقشته في جلسة عامة.