الاخبار : أخبار رياضية

في ما يلي برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة اليد للاكابر للموسم الرياضي 2016 -2017 التي ستدور غدا السبت 4 فيفري الجاري // في القرجاني (س15 دون حضور الجمهور) النادي الافريقي – شبيبة القيروان عبيد/الشاوش في الميدة (س16) سهم منزل حر – بعث بني خيار بوعلوشة/الخنيسي في مساكن (س16) هلال مساكن – سبورتينغ المكنين الباجي/فرح في باردو (س15 دون حضور الجمهور) المنزه الرياضي – النجم الساحلي الخياري/ساسي في جمال (س16) ن كرة اليد بجمال – الترجي الرياضي بن احمد/شعبان في طبلبة (س17) نسر طبلبة – نادي ساقية الزيت بوغرارة/عباسي في الشابة س15 / نادي هيبون – جمعية الحمامات قرقوري/فريخة س17 / مكارم المهدية – شبيبة الشيحية شوشان/شمروخي ر/إص

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الصولد في يومه الثاني: المراقبة الاقتصادية في الموعد من اجل مزيد من الشفافية ◔ 12:11 02.02.2017 انطلق يوم امس الاربعاء 1 فيفري 2017 موسم التخفيضات الشتوي وقد انخرطت فيه عديد العلامات التجارية التونسية والاجنبية وكان المواطن التونسي كعادته في الموعد حيث شهد اليوم الاول من الصولد […]

الإذاعة التونسية تساهم في حملة تبرعات لفائدة المناطق المتضررة من الثلوج ◔ 09:30 17.01.2017 تنظم الاذاعة التونسية بالتعاون مع الهلال الاحمر التونسي حملة تبرعات لفائدة المناطق المتضررة من الثلوج الاخيرة. ويمكن المساهمة في هذه الحملة عن طريق الاتصال بالإذاعات المركزية و الجهوية لتقديم التبرعات […]

البرلمان التركي يرسل قانون التعديلات الدستورية إلى أردوغان للمصادقة عليه ◔ 13:36 03.02.2017 أرسل البرلمان التركي مشروع قانون التعديلات الدستورية امس الخميس إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمصادقة عليه حسبما ذكرت وكالة أنباء « الأناضول ». ووفقا للقانون فإن الرئيس لديه 15 يوما من […]

النفيضة: وقفة احتجاجية لعمال شركة تاف ◔ 13:34 03.02.2017 نفذ صباح اليوم الجمعة 3 فيفري 2017 عدد من عمال شركة « تاف » تونس المشغلة لمطاري المنستير والنفيضة الحمامات الدولي وقفة احتجاجية بمطار النفيضة للمطالبة بتفعيل الزيادة في الأجور. وتأتي هذه […]

التونسية أنس جابر تغادر دورة تايوان للتنس‎ ◔ 13:32 03.02.2017 نسحبت لاعبة التنس التونسية أنس جابر من الدور ربع النهائي لبطولة كاوتشينغ للتنس بتايوان بعد هزيمتها اليوم الجمعة 03 فيفري 2017 امام الأوكرانية المصنفة 13 عالميا يلينا سفيتولينا بمجموعتين مقابل […]

انقطاع واضطراب مياه الشرب بعدد من المناطق لولايات باجة وسليانة ومنوبة ◔ 13:31 03.02.2017 ستشهد توزيع الماء الصالح للشرب انقطاعا في كل من ولايتي باجة (مجاز الباب وشواش وتوكابر والقريعات وسيدي مديون وقبلاط والهري) ومنوبة (حي الإنطلاقة ومنزل حبيب وبوحنش والحفصية وقصر حديد وطبلتش […]