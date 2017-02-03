في ما يلي برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة اليد للاكابر للموسم الرياضي 2016 -2017 التي ستدور غدا السبت 4 فيفري الجاري //
في القرجاني (س15 دون حضور الجمهور)
النادي الافريقي – شبيبة القيروان عبيد/الشاوش
في الميدة (س16)
سهم منزل حر – بعث بني خيار بوعلوشة/الخنيسي
في مساكن (س16)
هلال مساكن – سبورتينغ المكنين الباجي/فرح
في باردو (س15 دون حضور الجمهور)
المنزه الرياضي – النجم الساحلي الخياري/ساسي
في جمال (س16)
ن كرة اليد بجمال – الترجي الرياضي بن احمد/شعبان
في طبلبة (س17)
نسر طبلبة – نادي ساقية الزيت بوغرارة/عباسي
في الشابة
س15 / نادي هيبون – جمعية الحمامات قرقوري/فريخة
س17 / مكارم المهدية – شبيبة الشيحية شوشان/شمروخي
ر/إص
كرة اليد : برنامج الدور ثمن النهائي
في ما يلي برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة اليد للاكابر للموسم الرياضي 2016 -2017 التي ستدور غدا السبت 4 فيفري الجاري //