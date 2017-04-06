سلطت اللجنة المركزية للتاديب التابعة للجامعة التونسية لكرة السلة عقوبة ب5 مقابلات دون حضور الجمهور مع غرامة مالية قدرها 8 الاف دينار ضد شبيبة القيروان على خلفية الاحداث التي رافقت مباراة الفريق امام النجم الساحلي يوم الثلاثاء الفارط لحساب الدور ربع النهائي لكاس تونس.

وجاءت هذه العقوبة على اساس تلفظ الجمهور بعبارات نابية وبذيئة والقيام بحركات مشينة ورمي المقذوفات ورفع لافتات تتضمن عبارات مسيئة.

وكانت المباراة التي احتضنتها قاعة عزيز ميلاد بالقيروان توقفت قبل 5 دقائق من نهاية الفترة الثالثة حينما كانت النتيجة 49-30 لفائدة النجم الساحلي بسبب التصرفات الصادرة عن جمهور شبيبة القيروان.

وتاهل النجم الساحلي حامل اللقب الى الدور نصف النهائي الى جانب اندية النجم الرادسي والزهراء الرياضية والاتحاد المنستيري.