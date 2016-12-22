الاخبار : أخبار عالمية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس, تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية « وفا » عن بيان لنادي الأسير الفلسطيني أن « خمسة فلسطينيين تم اعتقالهم من محافظة طولكرم, إضافة إلى اعتقال فلسطينيين اثنين من محافظة الخليل, كما اعتقلت قوات الاحتلال شخصا من قلقلية, وآخر من مخيم بلاطة شرق نابلس ». وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقال يومية بمدن الضفة الغربية وبلداتها تطال عشرات الفلسطينيين.

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تعيينات جديدة بمؤسسة الإذاعة التونسية ◔ 12:09 20.12.2016 أعلنت مؤسسة الإذاعة التونسية في بلاغ لها صدر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر2016 انه قد تم تكليف السادة الاتي ذكرهم بالاشراف على عدد من المحطات الإذاعية وهم: منير بن مصطفى: إذاعة […]

الدورة 18 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون بتونس من 26 الى 29 افريل 2017 ◔ 14:55 13.12.2016 تنعقد الدورة 18 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون بتونس من 26 الى 29 افريل 2017 وفي البرنامج مسابقات في شتى الاشكال الإذاعية دراما وبرامج علمية وشبابية والوثائقي الإذاعي والجنريك و التنويه […]

عودة البحارة الـ 54 المحتجزين بليبية ◔ 19:30 22.12.2016 وصلت اليوم الخميس 22 ديسمبر 2016 إلى القاعدة البحرية بصفاقس المراكب الثلاثة التي كانت محتجزة بليبيا بعد استكمال الإجراءات القانونية لتسريحها وبعد مفاوضات مع السلطات الليبية. هذا وقد استقبل السيد […]

وزير الداخلية الألماني : »احتمال كبير » أن المشتبه به التونسي هو منفد هجوم برلين ◔ 18:18 22.12.2016 قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره اليوم الخميس إن المحققين الألمان يعتقدون أن هناك « احتمالا كبيرا » أن المشتبه به التونسي الذي يجري البحث عنه في ما يتعلق بهجوم يوم […]

فتح باب الترشّح للمشاركة في الدّورة 53 لمهرجان قرطاج الدوليّ ◔ 18:16 22.12.2016 تونس 22 ديسمبر 2016 /وات/ أعلنت هيئة تنظيم الدورة الثالثة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي فى بلاغ لها اليوم الخميس عن فتح باب الترشح امام الممارسين لمهنة الوساطة أو التعهد في […]

مدنين : ترحيل23 مهاجرا سينغاليا إلى بلدهم بصفة طوعية ◔ 18:15 22.12.2016 تم بمدينة مدنين مؤخرا ترحيل 23 سينغاليا إلى بلدهم بصفة طوعية بعد التنسيق مع السلط المعنية وفق ما افاد به مدير الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بمدنين منجي سليم لمراسل الاذاعة […]