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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس, تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية « وفا » عن بيان لنادي الأسير الفلسطيني أن « خمسة فلسطينيين تم اعتقالهم من محافظة طولكرم, إضافة إلى اعتقال فلسطينيين
اثنين من محافظة الخليل, كما اعتقلت قوات الاحتلال شخصا من قلقلية, وآخر من مخيم بلاطة شرق نابلس ».
وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقال يومية بمدن الضفة الغربية وبلداتها تطال عشرات الفلسطينيين.

توقيت الإدراج ◔ 15:29  22.12.2016
آخر تحيين ◔ 15:29  22.12.2016

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