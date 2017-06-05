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قطر تتهم جاراتها في الخليج بالسعي الى « فرض الوصاية » عليها

اتهمت قطر الاثنين جاراتها في دول الخليج بالسعي الى « فرض الوصاية » عليها، ورأت ان قرار السعودية والامارات والبحرين وكذلك مصر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة « غير مبرر ».

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان ان « هذه الاجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة ».

واضافت ان « الهدف من هذه الاجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع مصر (…) واضح وهو فرض الوصاية على الدولة وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعيا ».

وعبرت الخارجية القطرية عن « أسفها واستغرابها الشديد من قرار » الدول الاربع، ودانت « حملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة ما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بالدولة ».

واكد البيان ان قطر « ستتخذ كل الاجراءات اللازمة (…) لإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والمساس بهما ».

توقيت الإدراج ◔ 13:26  05.06.2017
آخر تحيين ◔ 13:26  05.06.2017

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