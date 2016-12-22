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قرابة 30 ألف تلميذ ترشحوا لاجتياز امتحان ختم التعليم الأساسي لسنة 2017

ترشح حوالي 30 ألف تلميذ لإجراء اختبارات امتحان ختم التعليم الأساسي بالمدارس الاعدادية التونسية، حسب ما أكدته وزارة التربية في بلاغ صدر عنها اليوم الخميس.
وقال المدير العام للامتحانات الوطنية بالوزارة عمر الولباني في تصريح لـ(وات) إن عدد المترشحين لاجراء هذا الامتحان للسنة الدراسية الحالية بلغ 29 ألفا و829 تلميذا مقابل 32 ألفا و742 السنة الماضية.
ويتوزع عدد المترشحين بحسب الولباني، بين 27760 تلميذا من المؤسسات العمومية، وحوالي 2063 تلميذا مترشحا عن المعاهد التربوية الخاصة ومترشحة وحيدة بصفة فردية.
ويبلغ عدد التلميذات المترشحات لاجراء المناظرة بمؤسسات التعليم العمومي حوالي 17111 تلميذة، في حين يبلغ عدد المترشحات بالمعاهد الخاصة حوالي 932 تلميذة، مقابل عدد اجمالي للذكور بحوالي 11781 تلميذا.
ويبلغ عدد المترشحين لاختبارات امتحان ختم التعليم الأساسي التقني حوالي 518 مترشحا مقابل827 مترشحا أجروا المتحان العام الماضي.
وتجرى اختبارات هذ الامتحان الاختياري الذي يوفر للمتميزين فيه فرصة الالتحاق بالمعاهد النموذجية أيام 19و20 و21 جوان 2017، فيما يتم الإعلان عن النتائج في 7 جويلية من سنة 2017.
وتستأثر منطقة تونس1 بالنصيب الأكبر للمترشحين بعدد يناهز حوالي 2392 تلميذا، في حين لا يتجاوز عدد المترشحين بولاية تطاوين 351 تلميذا.
وسيتم وفق ما أ علنه الولباني إصلاح الاختبارات ب6 مراكز اصلاح موزعة على مختلف جهات البلاد.

توقيت الإدراج ◔ 17:09  22.12.2016
آخر تحيين ◔ 17:09  22.12.2016

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