نقلت وسائل إعلام في روسيا عن مصادر عسكرية قولها إن مقاتلة روسية اعترضت « طائرة استراتيجية أميركية فوق بحر البلطيق »، الثلاثاء.

ونسبت وكالة « تاس » لوزارة الدفاع الروسية قولها إن الطائرة الروسية اعترضت القاذفة الأميركية على حدود روسيا في بحر البلطيق.

وشهدت الأشهر الماضية سلسة حوادث مماثلة بين الطائرات الروسية والأميركية، وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

وذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن « سوخوي 27″ اعترضت القاذفة وهي من طراز « بي-52″.

وأضافت أن القاذفة الأميركية كانت تحلق على الحدود الروسية، لكن فوق مياه محايدة.