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يوسف الشاهد والأجور

في لقاء رئيس الحكومة بوزير الخارجية الفرنسي: تأكيد على توثيق التعاون المشترك، وتنويه بالجهود التونسية لمكافحة الإرهاب والفساد

تناول اللّقاء الذي جمع، صباح اليوم، بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس الحكومة يوسف الشّاهد بوزير الخارجيّة الفرنسي جان إيف لودريان علاقات التعاون المشترك بين تونس وفرنسا وبحث سبل مزيد تعزيزها، إضافة إلى تبادل الرؤى فيما يتعلّق بالقضايا الإقليميّة.
وقد تمّ الإتّفاق على عقد أوّل اجتماع لـ « المجلس التونسي الفرنسي للحوار السياسي » قبل موفّى سنة 2017. وثمّن وزير الخارجيّة الفرنسي ما حقّقته تونس من نجاحات هامّة في طريق إنجاز مسيرتها الديمقراطيّة، منوّها بجهود حكومة الوحدة الوطنيّة بإشراف رئيسها يوسف الشّاهد في إطار مكافحة الإرهاب، وفي معالجة ملف الفساد.
وتمّ التّاكيد بالمناسبة على مواصلة تجربة رسكلة الديون لفائدة مشاريع تنموية واجتماعية.
الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة
توقيت الإدراج ◔ 16:19  05.06.2017
آخر تحيين ◔ 16:19  05.06.2017

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