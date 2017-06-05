تم مساء اليوم الاثنين ايقاف رجل اعمال اصيل ولاية تطاوين من طرف فرقة أمنية مختصة قادمة من تونس العاصمة وفق ما اكده مصدر أمني مسؤول لمراسل الاذاعة التونسية بالجهة العوني […]
تكون السحب بقية مساء اليوم الاثنين أحيانا كثيفة، بالشمال والوسط، مع أمطار مؤقتا رعدية وتكون غزيرة وبكميات محليا هامة بالمناطق الغربية ثم تشمل بقية الجهات أثناء الليل، مع تساقط البرد، […]
على إثر هطول أمطار طوفانية عشية اليوم الإثنين بعدد من الجهات، كلف رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بتسخير كافة الإمكانيات والتجهيزات، لشفط المياه والقيام بعمليات التطهير […]
تناول اللّقاء الذي جمع، صباح اليوم، بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس الحكومة يوسف الشّاهد بوزير الخارجيّة الفرنسي جان إيف لودريان علاقات التعاون المشترك بين تونس وفرنسا وبحث سبل مزيد تعزيزها، إضافة […]
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الاثنين إنه يأسف للقرار الذي اتخذته عدة دول عربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، معربا عن أمله في تجاوز الأزمة […]