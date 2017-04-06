قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الخميس بالعاصمة المالية باماكو إن للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة دورا رائدا في خدمة التنمية بربوع القارة الإفريقية.

وأضاف الشاهد قوله في افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي المالي « نكرم اليوم روح باني تونس الحديثة الرئيس الحبيب بورقيبة الذي لم يدخر جهدا في النهوض بالأوضاع في البلدان الإفريقية ».

وأشار إلى أن أول بنك أنشئ في مالي كان بفضل مساندة تونسية في عهد الرئيس بورقيبة مثلما هو الشأن لدولة النيجر.

وتمر اليوم 6 أفريل 2017 الذكرى السابعة عشرة لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم من

سنة 2000

يذكر أن الشاهد يختتم اليوم من باماكو جولته الإفريقية التي تواصلت من 3 إلى 6 أفريل الجاري وشملت دول النيجر وبوركينا فاسو ومالي.