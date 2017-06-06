قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء إن فرنسا تريد حل الخلاف الدبلوماسي بين دول عربية وقطر عن طريق الحوار.
وقالت الوزارة للصحفيين في تصريح يومي على الإنترنت « فرنسا تتمنى أن تحل التوترات الراهنة عن طريق الحوار ».
وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين أمس الاثنين علاقاتها مع قطر التي شجبت الخطوة باعتبارها تستند إلى أكاذيب عن دعمها لجماعات ارهابية.
وقالت الوزارة إن وزير الخارجية جان إيف لو دريان سيجري محادثات مع نظيريه السعودي والقطري اليوم ومع ممثل عن ولي عهد أبوظبي غدا الأربعاء لبحث الأمر. وسيسافر إلى مصر يوم الخميس.
فرنسا تدعو إلى حل الخلاف بين دول عربية وقطر عبر الحوار
قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء إن فرنسا تريد حل الخلاف الدبلوماسي بين دول عربية وقطر عن طريق الحوار.