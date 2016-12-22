تونس 22 ديسمبر 2016 /وات/ أعلنت هيئة تنظيم الدورة الثالثة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي فى بلاغ لها اليوم الخميس عن فتح باب الترشح امام الممارسين لمهنة الوساطة أو التعهد في إقامة الحفلات الفنيّة والمعتمدين بصفة فة قانونية وأيضا من فنانين ومبدعين في شتى أشكال التعبيرات الجماليّة بصفة مباشرة، أو المؤسسات الفنية الثقافية لتقديم مشاريعهم الفنية للمشاركة فى هذه الدورة.

وجاء فى بلاغ ادارة المهرجان أن ملفات الترشّح، يجب أن تتضمّن الوثائق والمعطيات والشروط التالي ذكرها:

1/ تقديم ملف المشروع المقترح الذي يتضمن – وجوبا -تصورا مفصلا لرؤية العرض الفنيّة والثقافيّة وأسماء المشاركين فيه، إضافة إلى نصوص المشروع الأدبية والشعريّة مع أسماء مؤلفيها وملحنيها، كما ينبغي أن يتضمن المشروع المقترح تسجيلا سمعيا بصريا لنماذج من البرنامج الفني، لا تقل مدتها عن عشر (10) دقائق.

2/ لا بدّ من أن تتوفر في العرض المقترح مواطن الجدة والطرافة.

3/ السيّرة الذاتية لصاحب أو صاحبة المشروع والعنوان بالكامل، مع عدد من الصور الرقمية قصد اعتمادها في مختلف المدعمات الاتصالية للمهرجان.

4/ تحديد المتطلبات التقنية (الصوت والإنارة) واللوجستية وأيضا ما قد يستلزمه المشروع من تجهيزات أخرى لتنفيذه.

5/ تقديم كشف مالي مفصل لتكلفة العرض.

6/ وثيقة تكليف رسمية من المبدعين المقترحين أو وكلاء أعمالهم بالنسبة إلى الملفات المقدمة من قبل متعهدّي الحفلات.

وحدد يوم 24 فيفري2017 اخر اجل لتقديم ملفات الترشح

وترسل ملفات الترشح وجوبا على العنوان التالي: ص.ب عدد 1 1023 مكتب البريد محمد الخامس تونس.

ولمزولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على ارقام الهاتف التالية 71288154 ـ 71786829 او الفاكس: 71792639 او على البريد الإلكتروني:

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