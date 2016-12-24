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عاد الركاب، الذين كانوا مسافرين على متن الطائرة الليبية المختطفة، إلى ليبيا في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حسبما ذكر مطار مالطا الدولي لوكالة الأنباء الصينية ((شينخوا)). ومازالت الطائرة الليبية المختطفة في مالطا، وجاءت طائرة أخرى لنقل الركاب الذين أفرج عنهم دون أن يتعرضوا لأذى جراء الحادث. اختطفت الطائرة الليبية، التي كانت في رحلة داخلية، وهبطت في مطار مالطا الدولي في الساعة الـ11:32 صباحا بالتوقيت المحلي. وقد استسلم خاطفا الطائرة الليبيان. المصدر : وات

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