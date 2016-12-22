وصلت اليوم الخميس 22 ديسمبر 2016 إلى القاعدة البحرية بصفاقس المراكب الثلاثة التي كانت محتجزة بليبيا بعد استكمال الإجراءات القانونية لتسريحها وبعد مفاوضات مع السلطات الليبية.

هذا وقد استقبل السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري صحبة السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري بميناء صفاقس، البحارة الـ 54 المفرج عنهم من قبل السلطات الليبية منذ يوم 15 ديسمبر الجاري .

مع العلم أن البحرية الوطنية أمّنت رحلة المراكب وطواقمها مع توفير طاقم طبي نقل بحرا على متن المراكب للإحاطة بالبحارة المحتجزين منذ 15 نوفمبر 2016.

وكان البحارة الـ 54 قد تمّ احتجازهم على إثر اعتراض مراكبهم الثلاث من قبل وحدة من قوات خفر السواحل الليبية واقتيادها باتجاه ميناء الزاوية الليبي على خلفية اتهامهم بالصيد في المياه الإقليمية الليبية.