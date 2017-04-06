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الاخبار : أخبار وطنية

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علم تونس بجودة عالية و حجم يقارب 300 متر مربع بايادي ابناء قصر هلال

انجز فريق من العاملين في قطاع النسيج بمدينة قصر هلال علم تونس بمساحة 300 متر مربع، لرفعه في ساحة روضة ال بورقيبة بالمنستير يوم غد الخميس 06-04-2017 بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 17 لوفاة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.

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توقيت الإدراج ◔ 15:23  06.04.2017
آخر تحيين ◔ 15:36  06.04.2017

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