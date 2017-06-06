نفذ صباح اليوم الثلاثاء عدد من الاساتذة النواب بولاية بن عروس وقفة احتجاجية أمام المندوبية الجهوية للتربية مطالبين وزارة التربية

بتنزيل قائمات الادماج الخاصة بالاساتذة المعوضين مثلما تم الاتفاق على ذلك سابقا .

وقالت حنان العياري المنسقة الجهوية للاساتذة النواب بولاية بن عروس في تصريح لمراسل (وات) إن مطالب الاساتذة النواب تنفيذ المذكرة الصادرة عن رئاسة

الحكومة وتفعيل الترتيب الوطني لجداول الاساتذة المعوضين ونشره على موقع وزارة التربية التربية حسب القاعدة الجديدة التي تم الاتفاق بشأنها والمتعلقة بالسنوات

الممتدة من 2008 الى 2016 ، إضافة إلى الالتزام بمختلف الاوامر المتعلقة بادماجهم على دفعات للتدريس سواء في التعليم الاعدادي او الثانوي .

وأضافت العياري أن ماصدر عن النقابة العامة للتعليم الثانوي والذي قصر فترة الادماج بالنسبة للاساتذة المعوضين على الفترة الممتدة من 2008 الى2013

يعتبر تنكّرا لما تمّ الاتفاق عليه ونصت عليه المذكّرة الصادرة عن رئاسة الحكومة والمتعلقة بتسوية وضعية الاساتذة النواب مثلما تّمت تسوية وضعيّة المعلمين النوّاب،

بحسب قولها.