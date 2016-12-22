أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية, دميتري بيسكوف,اليوم الخميس, أن الحوار مع الولايات المتحدة « مجمد عمليا على كافة المستويات ».

وقال السيد بيسكوف, في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الفضائية إن الحوار, مع الولايات المتحدة « في حالة جمود على جميع المستويات, لا نتحدث مع بعضنا البعض, أو نقوم بذلك بالحد الأدنى ».

وأضاف بيسكوف أن روسيا « لا تتوقع حل جميع المشاكل بين البلدين, بعد تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب, زمام السلطة في 20 جانفي المقبل, كما لا تتوقع تخلي الولايات المتحدة على الفور عن توسيع حلف شمال الاطلسي, أو مواصلة دفع البنية التحتية للحلف نحو حدود روسيا, أو رفع واشنطن جميع عقوباتها المفروضة على روسيا ».

وأعرب السيد بيسكوف, في الوقت ذاته, عن أمله في أن تتخذ الولايات المتحدة, بعد تولي ترامب منصب رئيس البلاد, « موقفا بناء أكثر تجاه علاقاتها مع الاتحاد الروسي ».