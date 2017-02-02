تمكن العنصر المتقدم لجيش البحر والمتمركز بنقطة الرصد والمراقبة برأس جدير، حوالي منتصف الليل من يوم أمس الأربعاء، من التفطن إلى تسلل 5 أشخاص من التراب الليبي عبر الشاطئ »، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.
وأضافت الوزارة أنه بإيقاف هؤلاء الأشخاص تبين أنهم لا يحملون وثائق هوية وقد صرح ثلاثة منهم بأنهم من السينغال، فيما أفاد الإثنان الآخران بأنهما من غانا.
وقد تم تسليمهم إلى فرقة الحرس الوطني براس جدير، حسب ما جاء في البلاغ ذاته
راس جدير: إيقاف 5 أفارقة تسللوا من ليبيا
تمكن العنصر المتقدم لجيش البحر والمتمركز بنقطة الرصد والمراقبة برأس جدير، حوالي منتصف الليل من يوم أمس الأربعاء، من التفطن إلى تسلل 5 أشخاص من التراب الليبي عبر الشاطئ »، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.