البث الحي
أخبار اقتصادية : الصولد في يومه الثاني: المراقبة الاقتصادية في الموعد من اجل مزيد من الشفافية أخبار وطنية : الإذاعة التونسية تساهم في حملة تبرعات لفائدة المناطق المتضررة من الثلوج أخبار عالمية : وصول وزير الدفاع الأمريكي لكوريا الجنوبية أخبار عالمية : الإنتخابات التشريعية الجزائرية: الرئيس بوتفليقة يستدعي الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 ماي 2017 أخبار وطنية : الوحدات العسكرية تحجز سلعا قيمتها 9 ملايين دينار خلال 2016 في إطار تصديها لعمليات التهريب بالمنطقة العسكرية العازلة أخبار وطنية : اصابة عسكريين في انفجار لغم ارضي بمنطقة المغيلة من ولاية القصرين متفرقات : حجز مواد مهربة تتجاوز قيمتها 230 ألف دينار

الاخبار : أخبار وطنية

ras_jdir3010-640x405

راس جدير: إيقاف 5 أفارقة تسللوا من ليبيا

تمكن العنصر المتقدم لجيش البحر والمتمركز بنقطة الرصد والمراقبة برأس جدير، حوالي منتصف الليل من يوم أمس الأربعاء، من التفطن إلى تسلل 5 أشخاص من التراب الليبي عبر الشاطئ »، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.
وأضافت الوزارة أنه بإيقاف هؤلاء الأشخاص تبين أنهم لا يحملون وثائق هوية وقد صرح ثلاثة منهم بأنهم من السينغال، فيما أفاد الإثنان الآخران بأنهما من غانا.
وقد تم تسليمهم إلى فرقة الحرس الوطني براس جدير، حسب ما جاء في البلاغ ذاته

توقيت الإدراج ◔ 17:37  02.02.2017
آخر تحيين ◔ 17:37  02.02.2017

بقية الأخبار

ذاكرة ثورة

فيديو

الميثاق التحريري

تابعونا على الفايسبوك

إشهار

‎اذاعة بانوراما تونس‎

صمود القدس

نشرات وخدمات

tmp111

journaux-de-RTCI

tmp222

مدونة-سلوك

الميثاق