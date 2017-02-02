استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الخميس 02 فيفري 2017 بقصر قرطاج بسمة بلعيد رئيسة « مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف ».
وصرّحت بسمة بلعيد أن اللقاء استعرض مستجدات قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد حيث جدّد رئيس الدولة بالمناسبة حرصه الشخصي على كشف الحقيقة كاملة.
كما تناول اللقاء برنامج إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال شكري بلعيد، وسيشرف رئيس الجمهورية يوم الاثنين 06 فيفري 2017 على تدشين ساحة الشهيد وسط العاصمة.
رئيس الجمهورية يلتقي بسمة بلعيد رئيسة « مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف ».
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الخميس 02 فيفري 2017 بقصر قرطاج بسمة بلعيد رئيسة « مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف ».