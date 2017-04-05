استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الأربعاء 05 أفريل 2017 ، أصحاب السمو والمعالي رؤساء الوفود المشاركة في أشغال الدورة 34 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تحتضنها تونس يومي 05 و06 أفريل الجاري.

وأجرى رئيس الدولة بالمناسبة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كل من صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء وزير الداخلية الفلسطيني، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري والشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي.