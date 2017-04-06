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الاخبار : أخبار وطنية

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رئيس الجمهورية يزور مقر اذاعة المنستير في ذكرى احياء وفاة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة

ادى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس 06-04-2017، زيارة الى مقر اذاعة المنستير، حيث اجرى حوارا عدد فيه خصال الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة قائلا ان ما تعيشه تونس من تقدم و رقي يعود الفضل فيه  بالاساس الى الزعيم بورقيبة.
فيديو:

حوار: راضية الجبيري
تصوير : شوقي الحمادي
مونتاج فيديو: المتربص بقسم الواب وليد فرج.
توظيب: روضة ركاز

توقيت الإدراج ◔ 15:34  06.04.2017
آخر تحيين ◔ 15:34  06.04.2017

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