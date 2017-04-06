الاخبار : أخبار وطنية

ادى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس 06-04-2017، زيارة الى مقر اذاعة المنستير، حيث اجرى حوارا عدد فيه خصال الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة قائلا ان ما تعيشه تونس من تقدم و رقي يعود الفضل فيه بالاساس الى الزعيم بورقيبة. فيديو: حوار: راضية الجبيري تصوير : شوقي الحمادي مونتاج فيديو: المتربص بقسم الواب وليد فرج. توظيب: روضة ركاز

بقية الأخبار

علم تونس بجودة عالية و حجم يقارب 300 متر مربع بايادي ابناء قصر هلال ◔ 15:23 06.04.2017 انجز فريق من العاملين في قطاع النسيج بمدينة قصر هلال علم تونس بمساحة 300 متر مربع، لرفعه في ساحة روضة ال بورقيبة بالمنستير يوم غد الخميس 06-04-2017 بمناسبة الاحتفاء بالذكرى […]

ورشة تدريبية بمدنين حول « مشروع مكافحة الفساد مسؤولية الجميع » ◔ 18:46 06.04.2017 أطلق عدد من مكوّنات المجتمع المدني صيحة فزع أمام » استفحال ظاهرة الفساد » في تونس منبّهين إلى خطورة الوضع وضرورة التحرّك وتوفّر الارادة الحقيقية لمقاومته، وذلك خلال ورشة تدريبية انتظمت، […]

كرة السلة: 5 مقابلات دون حضور الجمهور وغرامة مالية ضد الشبيبة ◔ 18:45 06.04.2017 سلطت اللجنة المركزية للتاديب التابعة للجامعة التونسية لكرة السلة عقوبة ب5 مقابلات دون حضور الجمهور مع غرامة مالية قدرها 8 الاف دينار ضد شبيبة القيروان على خلفية الاحداث التي رافقت […]

الملتقى السنوي الأول لإدارة المخاطر البيولوجية لدول شمال أفريقيا وشرق المتوسط ◔ 15:58 06.04.2017 إنطلقت صباح اليوم الخميس 06 أفريل 2017 بضفاف البحيرة فعاليات الملتقى السنوي الأول لادارة المخاطر البيولوجية لدول شمال إفريقيا وشرق المتوسط المنعقد تحت إشراف وزارتي الصحة والشؤون المحلية والبيئة وبمساهمة […]

نزيهة العبيدي تشرف على افتتاح ورشة إعلامية تدريبيّة حول « المرأة والسلام والأمن » ◔ 15:50 06.04.2017 في إطار إرساء خطة عمل وطنية من أجل تفعيل القرار 1325 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول « المرأة والسلام والأمن »، أشرفت السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، صباح اليوم […]