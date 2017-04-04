على إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف، أمس الإثنين، عربة قطار في مترو أنفاق مدينة سان بطرسبورغ الروسية وأدى إلى سقوط عدد من الأبرياء، بين قتلى وجرحى، توجه رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية روسيا الإتحادية، فلاديمير بوتين، تقدم له فيها، « باسمه ونيابة عن الشعب التونسي، بخالص عبارات التعازي وأصدق مشاعر التضامن والمواساة، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين »، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما جاء في نص برقية التعزية: « وإذ أعبر لكم عن إدانة تونس الشديدة لهذه الجريمة البشعة وتضامنها الكامل مع جمهورية روسيا الإتحادية ووقوفها إلى جانبها، فإني أجدد التأكيد على أن التصدي لظاهرة الإرهاب المقيتة ودرء مخاطرها المتنامية، يقتضي من المجتمع الدولي بأسره، توحيد الجهود وتكثيف التنسيق والتعاون للقضاء على هذه الظاهرة التي أضحت تهدد أمن الشعوب ومقدراتها ».

يذكر أن آخر حصيلة تشير إلى ارتفاع عدد القتلى جراء الإنفجار الذي وقع في مدينة سان بطرسبورغ إلى 14 قتيلا، فيما أصيب نحو 50 شخصا في هذه العملية الإرهابية.