تبعا لقرار الجامعة العامّة للصحّة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ إضراب عن العمل يوم الأربعاء 5 أفريل 2017 للإطارات شبه الطبّية، تعبّر وزارة الصحّة عن أسفها للإصرار على المضيّ قدما في تنفيذ هذا القرار رغم التقدّم الحاصل في معالجة الملفّات المطروحة على امتداد مراحل التفاوض، من خلال سلسلة من المشاورات والمفاوضات مع كلّ الأطراف المعنيّة والتّي توّجت بالجلسة الصلحيّة المنعقدة بمقرّ وزارة الصحّة بتاريخ 3 أفريل الجاري والتّي حضرها إلى جانب الأمين العام المساعد للاتّحاد العام التّونسي للشغل السيّد عبد المنعم عميرة وأعضاء الجامعة العامّة للصحّة وممثّلون عن رئاسة الحكومة ووزارتي الشؤون الاجتماعية والماليّة وعدد من الإطارات العليا لوزارة الصحّة.

وقد جدّدت وزارة الصحّة خلال هذه الجلسة تمسّكها بمبدإ الحوار لفضّ المسائل العالقة مع الجانب النّقابي في إطار الحرص المتواصل على تحسين الظروف المادّية والمعنويّة لمنظوريها من مختلف الأسلاك.

وإذ تؤكّد وزارة الصحّة تشبّثها بمواصلة التّفاوض، فإنّها تحرص على ضمان استمراريّة الخدمات الصحيّة بمختلف الأقسام الاستشفائيّة.

وبقدر التزام الوزارة باحترام حرّية العمل النّقابي الذّي يكفله الدّستور، فإنّها تدعو بالمناسبة إلى احترام حريّة العمل تجنّبا لأيّ انعكاسات سلبيّة على صحّة المواطن.

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