عبرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الاربعاء عن اسفها لتصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير التي قال فيها ان قطر تدعم حماس التي « تقوض » السلطة الفلسطينية، واعتبرتها تحريضا ضد الحركة.

وقالت حماس في بيان تلقته وكالة فرانس برس انها « تعبر عن بالغ الاسف والاستهجان لما صدر عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من تصريحات تحرض على حركة حماس »، مشيرة الى ان « التصريحات تمثل صدمة لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والاسلامية ».

واضاف البيان ان هذه التصريحات « غريبة على مواقف المملكة العربية السعودية التي اتسمت بدعم قضية شعبنا وحقه في النضال، خصوصا ان حماس وقوى المقاومة الفلسطينية تدافع عن (المسجد الاقصى) اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ».

وبينت ان « العدو الصهيوني يستغل مثل هذه التصريحات لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وارضنا ومقدساتنا ».

ودعت حماس السعودية الى « وقف هذه التصريحات التي تسيء للمملكة ولمواقفها تجاه قضية شعبنا وحقوقه المشروعة ».

وقال الجبير في مؤتمر صحافي الثلاثاء في باريس ان الدوحة « تدعم حماس التي تقوض السلطة الفلسطينية ويقيم قادتها في قطر ».

وقطعت السعودية ودول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وبدأت الثلاثاء تنفيذ التدابير التي اتخذتها ضد الامارة، لا سيما إقفال المنافذ البحرية والجوية والبرية. وتتهم هذه الدول قطر بدعم « مجموعات ارهابية » وحركة حماس وجماعة الاخوان المسلمين. وتشكل هذه التطورات أزمة غير مسبوقة في الخليج.