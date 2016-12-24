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هرقمة 2

حجز 15 طنا من مكونات اكلة « الهرقمة » الشعبية لدى مخزن تبريد بمدينة المنستير غير صالحة للاستهلاك

حجز فريق جهوي مشترك مكوّن من أعوان المراقبة الإقتصادية وفرقة الأبحاث والتفتيشات بإقليم الحرس الوطني بالمنستير وبياطرة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير وأعوان الصحة والشرطة البلدية بالمنستير، مساء أمس الجمعة، 15 طنا من مكونات اكلة « الهرقمة » الشعبية والمتمثلة في رؤوس وسيقان الابقار، غير صالحة للاستهلاك، لدى مخزن تبريد بمدينة المنستير، وسيتم استصدار إذن قضائي لاتلافها، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير سهام مبروك لمراسلة (وات) بالجهة.
وأوضحت أنّ مخزن التبريد « غير مسجل في السجلات الرسمية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ولا تتوفر فيه شروط الصحة والسلامة لخزن منتوج، كما كان صاحب مخزن التبريد يخزن في ذات الوقت اللحوم والخضر والغلال وهو امر مخالف لشروط التخزين »، وامدت انه « سيتم تحرير محاضر بحث إقتصادية وعدلية ضد صاحب الشاحنة، وستتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة ضدّ مخزن التبريد ».
يشار الى ان الفريق الجهوي تحول إلى مخزن التبريد بعد أن أوقف أعوان الحرس الوطني شاحنة غير مهيئة على متنها كمية 500 كلغ من « الهرقمة » مجهولة المصدر معبأة في أكياس لأعلاف الحيوانات متأتية من ذات مخزن التبريد.

المصدر : وات

توقيت الإدراج ◔ 10:08  24.12.2016
آخر تحيين ◔ 10:22  24.12.2016

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