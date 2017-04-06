تخصص جلسة عمل تنعقد اليوم الخميس بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، لدراسة وإعداد كراس شروط تتعلق بإنجاز واستغلال مصعد آلي (تيليفيريك) بجبل زغوان، ستوضع لاحقا على ذمة المستثمرين الراغبين في إنجاز المشروع، وسيحضر الجلسة وفد ممثل عن ولاية زغوان، بدعوة من المدير العام للغابات.

وسيشارك هذه الجلسة إلى جانب وفد ولاية زغوان، عدد من ممثلي الوزارات ذات الصلة، وفق ما أكده والي زغوان أنيس ضيف الله الذي أوضح لمراسل (وات) أن هذا المشروع « يندرج في إطار تجسيم أهداف المؤتمر الدولي للإستثمار تونس 2020 وتنفيذا لما تعهد به وزير الفلاحة سمير بالطيب على هامش زيارة العمل التي أداها إلى زغوان بتاريخ 31 مارس ».

وكانت وزيرة السياحة سلمى اللومي أعلنت بمناسبة زيارتها إلى الجهة يوم 27 ماي 2016 عن قرار إحداث

المصعد الالي واكدت أنه تم ٌإقراره خلال انعقاد مجلس وزاري مضيق